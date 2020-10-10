Газманов пожаловался на бедственное положение артистов из-за пандемии

Москва, 10 октября. Певец и музыкант Олег Газманов пожаловался на финансовые трудности и бедственное положение артистов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

У певца за последние полгода отменилось более ста концертов. Газманов приехал на фестиваль «Новая детская волна» и признался прессе, что у него нет денег на содержание своей команды артистов. По словам музыканта, сейчас концертов практически нет. Он также назвал заблуждением заявление о том, что артисты купаются в деньгах.

В команде Олега Газманова 17 человек, они помогают ему в организации концертов, среди них и гитаристы, и клавишники, и звукорежиссеры.

«Целая индустрия умирает. И никто нам не помогает. Все считают: «А артисты? Как хотите, так и живите!» — возмутился Газманов.

Многие звезды жалуются на отсутствие денег на фоне пандемии коронавируса. Народный артист РСФСР Лев Лещенко ранее сообщил об огромных убытках. По его словам, сейчас многие выступают в основном на государственных мероприятиях, а остальная работа «заглохла». Как пояснил Лещенко, сокращение числа зрителей на концертах напрямую влияет на их окупаемость, а затраты на аппаратуру, инфраструктуру и прочее сразу выходят за рамки бюджета.