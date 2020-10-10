Заразившийся COVID-19 мэр Харькова перенес инсульт и разучился говорить

Берлин, 10 октября. Госпитализированный с COVID-19 мэр Харькова Геннадий Кернес лишился дара речи в результате перенесенного инсульта. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат политика Анатолий Родзинский рассказал о состоянии Кернеса в эфире телеканала ZIK. По словам юриста, сейчас мэр Харькова продолжает лечение в клинике «Шарите», расположенной в Берлине.

«Из-за инсульта, а инсульт — это кровоизлияние в мозг, он потерял возможность говорить», — уточнил юрист.

Родзинский также отметил, что теперь возникают сомнения, сможет ли человек с повреждениями мозга ясно мыслить.

Ранее сообщалось, что Геннадий Кернес заразился коронавирусом, после чего на самолете был госпитализирован в Германию. Также отмечалось, что на фоне болезни у политика развилось двухстороннее воспаление легких, после чего он впал в кому.

