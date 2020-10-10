Лена Миро сравнила Собчак с «черепахой в борделе»

Москва, 10 октября. Блогер Лена Миро сравнила Ксению Собчак с «черепахой в борделе». Критический пост в адрес журналистки она опубликовала в своем LiveJournal.

Таким образом она прокомментировала откровения бывшей жены продюсера «Дома-2» Алексея Михайловского.

«Собчак вбила последний, инкрустированный стразами гламурных нулевых, гвоздь в крышку гроба моего подыхающего брака. Я, собственно, никогда ее и не винила. Дети жестоки с котами, девушки безжалостны к женам», — заявила экс-супруга продюсера.

Лена Миро засомневалась во внешних данных Собчак, заявив, что к ней нельзя ревновать.

«Если бы вы узнали, что ваш муж переспал с черепахой в датском борделе, это вызвало бы у нормальной женщины ревность?» — спросила блогер.

Миро считает, что половой акт с Ксенией Собчак — это «сексуальная девиация», которая может «вызвать рвоту, но никак не ревность».

«Одно дело, когда муж переспит с Эмили Ратаковски — тут его можно от души поздравить и даже гордиться им. Другое дело — секс с Ксюшадью, тут просто хочется вырвать от стыда за него, близкого еще человека», — подытожила Миро.

Ранее Лена Миро объяснила, почему она склонна верить слухам в Сети о том, что муж избивает Татьяну Овсиенко, у которой, в свою очередь, проблемы с алкоголем. По словам Миро, на фотографиях лицо певицы выглядит отечным, на нем отчетливо видны «брыли».