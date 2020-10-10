Москва, 10 октября. В России за прошедшие сутки было выявлено 12 846 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Инфекция была диагностирована у жителей 85 российских регионов, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Количество выздоровевших пациентов составило 6781. Число летальных случаев — 197.

Наибольшее количество инфицированных было выявлено в следующих регионах: в Москве (4105), в Петербурге (501), в Московской области (416), в Ростовской области (269), в Нижегородской области (257).

Стоит напомнить, что Россия является первым в мире государством, где была создана и успешна протестирована вакцина против коронавируса. Ситуация с пандемией и успех РФ стали приоритетнее для украинских властей, нежели политические противоречия.

Недавно депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Качура подчеркнул, что украинские власти должны закупить российскую вакцину. Он заострил внимание на том, что Киеву следует думать сначала о собственных гражданах.