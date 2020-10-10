Эксперт отреагировал на планы Украины закупить у Британии ракетные катера

Москва, 10 октября. Директор украинского Института политики Руслан Бортник прокомментировал планы Украины закупить у Великобритании ракетные катера. Своим мнением на этот счет он поделился в эфире телеканала Politeka.

Госсекретарь по вопросам обороны Британии и Северной Ирландии Бен Уоллес и министр обороны Украины Андрей Таран подписали меморандум об активизации сотрудничества между двумя странами в военной и военно-технической сфере. В пресс-службе офиса президента Украины сообщили, что это должно «существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации» совместных проектов в оборонной сфере, что «критически важно в условиях обострения ситуации в Черноморском регионе».

Руслан Бортник считает, что меморандум Украины и Великобритании об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах может превратиться в «тыкву с кредитами». Эксперт пояснил, что Киев «трубит на всех углах, какая это огромная победа», однако важно понимать, что меморандум подписан с экспортно-кредитным агентством Великобритании.

«Может, это еще и долг под проценты? Может, кредит очередной?» — поинтересовался Бортник.

Он предположил, что «скорее всего, речь идет о поставках б/у британских кораблей».

«Возможно, это даже хорошо, но надо развивать флот», — отреагировал эксперт.

Украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин в беседе с ФАН заявил, что сотрудничество Киева и Лондона в военно-технической сфере говорит об активизации противостояния между ЕС и Туманным Альбионом в завоевании влияния в континентальной Европе.