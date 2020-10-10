Россиянам посоветовали посетить замок «королевы венгров» в Будапеште

Москва, 10 октября. Российским туристам стоит посетить дворцовый квартал Будапешта. В самом его сердце находится дворец, который связан с красивой историей любви и трагической судьбой русской «королевы венгров». Об этом «ПолитРоссии» рассказал почетный президент Ассоциации венгерских гидов Виктор Вирдл.

Виктор Вирдл советует туристам прогуляться по дворцовому кварталу, который расположен на крепостном холме.

«Первое, на что стоит обратить внимание, – это бывший монастырь Ордена кармелитов. Сейчас здесь находится администрация и кабинет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — рассказывает гид.

Бывший монастырь в народе называют «Венгерский Кремль». Далее взору гостей Будапешта открывается величественное здание бывшего королевского дворца, который был полностью уничтожен в ходе Второй мировой войны. Его восстановили лишь в 70-х годах прошлого века. С тех пор там проходят выставки. Однако туристов он привлекает еще и давней историей, связывающей Россию и Венгрию.

Россия и Австрия решили заключить союз для того, чтобы противостоять Наполеону. 23-летний брат императора Австрии Иосиф Габсбург просил руки 16-летней российской княжны, внучки императрицы Екатерины II, Александры Романовой. Этот союз имел политический мотив, но молодые люди искренне полюбили друг друга.

«Супружеская чета устраивала блестящие балы, праздники и концерты, на которых присутствовали музыкальные гиганты того времени – Гайдн и Бетховен», – описывает венгерский гид.

Венгерский народ любил княжну за ее ум и доброту. Романова был великодушной дамой, которая щедро помогала своей новой стране и ее жителям. Однако ее счастье было недолгим. Брак венгерского палатина и русской княжны продлился чуть больше года. В 1801 году княжна родила дочь, но девочка умерла почти сразу после родов. Через восемь дней ушла из жизни и мать.

«Королева венгров», как называли русскую княжну в народе, была похоронена недалеко от своего замка в Буде. Иосиф построил для своей жены небольшую часовню по канонам православной религии», — рассказал экскурсовод.

Часовня стала местом паломничества множества людей. В разное время ее посетили император Александр II, известный русский писатель Иван Тургенев, композитор Михаил Глинка.