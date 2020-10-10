Россия помогла Азербайджану и Армении сделать шаг к перемирию

Москва, 10 октября. Представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала в Facebook совместное заявление с участием министров иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана. Главы ведомств Баку и Еревана подтвердили начало перемирия с 12.00 10 октября в районе Нагорного Карабаха.

Стоит отметить, что первый шаг на пути к стабилизации ситуации Ереван и Баку сделали исключительно благодаря президенту РФ Владимиру Путину. Именно он обратился к руководству этих республик с предложением собраться в Москве и обсудить процесс нормализации.

Согласно договоренностям, стороны обменяются пленными и телами погибших.

Кроме того, представители Баку и Еревана при участии сопредседателей Минской группы в скором времени начнут дальнейшие переговоры для обеспечения мирного урегулирования. Участники совместного заявления подтвердили, что формат переговорного процесса остается неизменным.

Напомним, что с 27 сентября начались боевые действия между армянами и азербайджанцами. Государства силовым способом пытались урегулировать давнюю проблему: статус Нагорного Карабаха.