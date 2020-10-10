США заявили о планах по сдерживанию ядерного усиления России и Китая

Нью-Йорк, 10 октября. США готовы начать переговоры с Россией и Китаем, в ходе которых планируется разработать совместную стратегию для вывода контроля над ядерными вооружениями на новый уровень. Об этом на заседании Первого комитета 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд, пишет РИА Новости.

Вуд отметил, что Китай стал третьей по величине ядерной державой на планете, которая не ограничена никакими соглашениями по контролю над ядерными вооружениями. По его словам, Россия также массово расширяет свой ядерный потенциал и вводит новые системы доставки, что может разжечь новую трехстороннюю гонку ядерных вооружений.

Спикер подчеркнул, что Вашингтон должен принять стратегическое решение, «чтобы соответствовать продолжающемуся наращиванию ядерного потенциала России и Китая».

«Если мы не получим помощи, нам придется в одностороннем порядке или совместно с нашими союзниками предпринять любые шаги, которые потребуются для защиты интересов нашей национальной безопасности», — заявил Вуд.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — единственный пока еще действующий договор между Россией и США. Его действие заканчивается в конце 2021 года. При этом Москва регулярно заявляет о необходимости продления договора, а Вашингтон, в свою очередь, настаивает на присоединении к данному договору Китая. В МИД заявили о намерении РФ продлить СНВ-3 без предварительных условий.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу уже нанесло серьезный ущерб европейской безопасности, пишет RT.