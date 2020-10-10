Доктор Мясников назвал неэффективные способы похудения

Москва, 10 октября. Доктор Александр Мясников назвал неэффективные методы похудения в эфире телеканала «Россия-1».

Врач привел в пример процедуру криолиполиза, когда кожу человека охлаждают, и липосакцию. Последняя годится лишь для тех, у кого есть локальные жировые отложения в нижней части живота или на ягодицах, уверяет эксперт.

«Жир — это эндокринный орган, мы не до конца знаем функцию и биохимию. Из-за липосакции может нарушиться электролитный баланс, может отказать сердце», — отметил Мясников.

Врач также назвал неэффективными вакуумные массажи, которые, по его словам, в последнее время пользуются популярностью.

Специалист отметил, что лишний вес во многом связан с гормонами. Для ускорения обмена веществ и «обмана» гормональной системы Мясников посоветовал больше двигаться и изменить образ жизни.

Ранее психолог объяснила, как перестать «заедать» проблемы и получать удовольствие от еды. По ее словам, причина переедания зачастую кроется в детстве. Еда связана с разрядкой психоэмоционального напряжения. Она может ослаблять боль, чувство разочарования и утраты. Психолог подчеркнула, что еда помогает лишь переключиться на время, но не решить проблему. Для того, чтобы выбраться из порочного круга, нужно обсудить волнующие вопросы со специалистом, добавила она.