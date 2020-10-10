Источник назвал убитого Хангошвили причастным к терактам в Беслане и Москве

Берлин, 10 октября. Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, убитый в Германии, занимался подготовкой террористов. По данным источника, этот человек был связан, в частности, с организацией теракта в Беслане, сообщает РИА Новости.

Инсайдер рассказал, что Хангошвили в 2006 году содействовал в подготовке террористической группировки, которая должна была отправиться на Кавказ. Одной из задач почти 50 боевиков были провокации в отношении миротворцев из России, дислоцировавшихся на территории Южной Осетии.

Кроме того, данный организатор, по версии российских спецслужб, был причастен к взрыву в метро в Москве и теракту в Беслане.

Отметим, что немецкие власти в ходе взаимодействия с российской стороной отказались выдавать этого гражданина.

После убийства Хангошвили в Берлине правоохранительные органы ФРГ задержали россиянина, которого посчитали ликвидатором обвиняемого в терроризме.