Игорь Крутой ответил на слухи о романе с певцом Димашем

Москва, 10 октября. Композитор Игорь Крутой прокомментировал разрыв сотрудничества с казахским певцом Димашем Кудайбергеном. Заявление было сделано в эфире шоу «Алена, блин».

Крутой некоторое время раскручивал Димаша Кудайбергена для российской публики, после чего объявил о расторжении сотрудничества.

«Никакого скандала не было. Человек, которого достаточно многие хорошо знают, заказал кучу статей — доходило даже до того, что якобы у меня с Димашем «личные» взаимоотношения на сексуальной почве. Меня можно обвинить во всем, но только не в этом», — рассказал Крутой.

Композитор подчеркнул, что не готов отвечать грязью на грязь, поэтому слухи о романе ходили еще продолжительное время. Крутой отметил, что поклонники смогли найти источник неприятных сплетен, но не стал произносить его имя.

Димаш Кудайберген — победитель китайского шоу «Голос». Он стал первым иностранным исполнителем, кто добился такого результата в Китае.

Ранее Игорь Крутой раскрыл подробности драки с Николаем Басковым. Инцидент произошел в аэропорту города Минска. Игорь Крутой решил снять на видео личный разговор Баскова и Сергея Лазарева. Николаю это не понравилось, и он попытался отнять телефон у Крутого. Композитор отметил, что всегда пытается показать закулисье эстрады пооткровеннее, но не хочет никого подставить.