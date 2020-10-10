Эксперт объяснил, как мошенники могут украсть деньги с банковской карты

Москва, 10 октября. Мошенники, зная только номер карты, могут попытаться угадать остальные данные путем подбора или же с помощью социальной инженерии. Об этом агентству «Прайм» рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

В повседневной жизни манипуляции с использованием только номера карты без ввода реквизитов, CVV-кода и срока ее действия практически невозможны, но все же мошенники могут повлиять на жертву иным способом. Так, злоумышленники часто используют метод социальной инженерии, побуждая держателя карты самостоятельно совершить операцию или передать недостающие реквизиты карты.

«Социальная инженерия — метод воздействия на человека через различные варианты средств коммуникации, например, очно, по телефону или через e-mail, с целью совершения им требуемых злоумышленником действий или разглашения конфиденциальной информации», — рассказал Сизов.

Кроме того, эксперт отметил, что мошенники часто звонят клиентам банка от имени службы безопасности, сообщают о якобы взятых кредитах или крупных переводах и предлагают перевести деньги на «безопасный» счет или же продиктовать код отмены операции.

Сизов подчеркнул, что мошенники всегда стремятся войти в доверие к жертве и получить нужные платежные данные, такие как номер и срок действия банковской карты, СVV-код, код подтверждения из SMS от банка и так далее, чтобы иметь возможность в дальнейшем похищать денежные средства.

Ранее россиян предупредили о мошеннической рассылке от имени популярного сервиса видеозвонков Zoom. Так, злоумышленники предлагают компенсацию «в связи с COVID-19», после чего с банковских карт пользователей похищаются денежные средства.