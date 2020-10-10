Врач предупредила об опасности бессимптомного течения COVID-19

Москва, 10 октября. Люди могут даже не заметить, что заболели коронавирусом, так как инфекция в некоторых случаях протекает бессимптомно. Но это состояние опасно для организма, предупреждают врачи. Об этом пишет «МК».

По оценкам специалистов, от 25% до 50% больных коронавирусной инфекцией переносят ее бессимптомно. Люди, переболевшие COVID-19, откровенно рассказали о своих ощущениях во время болезни. По их словам, среди симптомов — не только головная боль, но и сильная утомляемость. По словам женщины по имени Марина, которая проживает во Франции, она списывала недомогание на переработку, но положительный результат теста на коронавирус расставил все на свои места. Девушка по имени Аня сообщила, что чувствовала боль в горле.

«Слегка першило горло, но совсем чуть-чуть, если бы не коронавирус, я бы даже париться не стала», — пояснила девушка.

Врач Ольга Михайлова предупредила, что бессимптомное течение болезни может привести к серьезным последствиям, поэтому важно не расслабляться, а помогать организму бороться с вирусом.

«Отсутствие клинических симптомов — это тоже болезненное состояние», — предупредила об опасности бессимптомного течения COVID-19 врач.

Ранее сообщалось, что в результате вскрытия тел пациентов, скончавшихся от COVID-19, врачи обнаружили следы вируса в мозге большинства из них. Специалисты из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф провели исследование и выяснили, что коронавирус может проникать в мозг.

Вирусолог и профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил в беседе с телеканалом «360», что изменилось в ситуации с коронавирусом осенью.