Эксперты раскрыли опасность утреннего кофе

Москва, 10 октября. Специалисты из университета Бата в Великобритании раскрыли опасность утреннего кофе, передает немецкий журнал Focus.de.

Ученые исследовали кровь 29 добровольцев для выяснения связи между уровнем инсулина и употреблением кофе натощак. Исследователи выяснили, что привычка может привести к нарушению метаболизма.

Добровольцам давали утром чашку кофе с сахаром, по калорийности равную обычному завтраку. Затем во время сна их будили каждый час, поили черным кофе, а после этого сладким напитком.

Ученые выяснили, что плохой сон и утренний кофе поднимают уровень сахара на 50%. Все из-за неспособности организма усвоить глюкозу сразу после пробуждения, считают специалисты.

Эксперты порекомендовали пить кофе во время или после завтрака. Это позволит снизить риски для здоровья.

Ранее испанские диетологи развеяли главный миф о кофе. Ошибочно считается, что этот популярный напиток оказывает пагубное воздействие на организм человека. Диетологи считают, что кофе, наоборот, полезен: напиток усиливает защитный эффект против сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, снижает риск развития цирроза печени и некоторых онкологических заболеваний, улучшает чувствительность к инсулину. Однако далеко не весь кофе полезен.