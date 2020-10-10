Фанаты раскритиковали Кожевникову за платье с откровенным разрезом

Москва, 10 октября. Российская актриса театра и кино Мария Кожевникова удивила гостей на закрытии очередного Московского Международного Кинофестиваля. В этом году из-за пандемии коронавируса было не так много светских мероприятий, поэтому в Сети внимательно следили за этим событием. Пользователям наряд артистки пришелся не по вкусу, передают «7Дней».

Кожевникова стала настоящей звездой вечера из-за чересчур откровенного платья. Она выбрала дизайнерский наряд из черного бархата до пят. Платье с высоким разрезом и глубоким декольте, слегка обнажающим идеальной формы грудь знаменитости. Подчеркивается, что дерзкий наряд стал поводом для критики со стороны ее фолловеров. Фотографии были опубликованы в Instagram Кожевниковой.

«Не подходит для многодетной матери!» — нарвалась на критику от подписчицы Кожевникова.

Что касается самой звезды, то она свой наряд сочла весьма удачным. Такого же мнения придерживался и ряд других фанатов. Они пришли к выводу, что у актрисы идеальные формы, поэтому их обязательно нужно показывать. Большинство сошлось во мнении, что количество детей в данной ситуации не играет никакой роли.

Ранее сообщалось, что Московский кинофестиваль стал заметным событием в жизни столицы. В этом году на мероприятие гости прибыли в масках и снимали их лишь для того, чтобы в полной красе продемонстрировать фотографам искусно и не очень подобранные наряды.