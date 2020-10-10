Врач рассказал, какой вред может нанести употребление чеснока

Москва, 10 октября. Чеснок является прекрасным антибактериальным и противовирусным средством. Однако, чтобы он «работал», нужно правильно его употреблять. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на гастроэнтеролога Никиту Харлова.

Чеснок содержит множество полезных веществ и оказывает стимулирующий эффект на иммунитет, что очень важно в период вирусных инфекций и пандемии коронавируса. По словам специалиста, это растение — еще и сильный антибиотик, который используют для обезвреживания, обеззараживания продуктов животного происхождения.

Однако настоятельно не рекомендуется употреблять чеснок в сыром виде, ведь в таком случает он не только убивает бактерии и грибки, он сильно раздражает слизистую пищеварительного тракта. По этой же причине не стоит использовать и капли из чеснока для носа, чтобы не освободить дорогу вирусам. Никита Харлов отмечает, что чеснок нужно использовать в составе готовых блюд.

«При приготовлении пищи можете использовать чеснок, как вам нравится. Можно брать свежий, можно сушеный, запекать с ним, варить, натирать им все продукты, которые вы готовите», – подчеркнул врач.

Гастроэнтеролог советует при готовке предварительно нарезать зубчики и дать им полежать в сыром виде — от этого чеснок станет сильнее, потому что на воздухе в нем усиливается образование полезных веществ.