Косачев назвал соглашение о прекращении огня в Карабахе шансом на перемирие

Москва, 10 октября. Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев прокомментировал договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Он назвал соглашение шансом на перемирие. Своим мнением на этот счет сенатор поделился на странице в Facebook.

Косачев отметил, что разорван замкнутый круг взаимного насилия.

«Произошло главное — разорван замкнутый круг взаимного насилия. Есть шанс — если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон», — указал он.

По словам главы международного комитета Совфеда, президент России Владимир Путин «свою политическую волю проявил в полном объеме», а глава российского МИД Сергей Лавров ее реализовал. Сенатор также поблагодарил стороны, участвовавшие в конфликте в НКР, за встречу в Москве.

Как добавил Константин Косачев, сейчас главная ответственность лежит на сторонах конфликта. По его словам, впереди еще согласование конкретных параметров режима прекращения огня, а также организация обмена пленными и телами погибших.

«Но то, что после десяти часов сложнейших консультаций удалось прекратить кровопролитие, выше всяких похвал. Да они и не нужны», — отметил Косачев.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. До недавнего времени там продолжались масштабные боестолкновения между военными Армении и Азербайджана. В Москве прошла встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, проводимая по инициативе российской стороны, она продолжалась более 10 часов. По итогам встречи с 12.00 10 октября в Нагорном Карабахе объявлено перемирие.

Политолог Наталия Елисеева в разговоре с телеканалом «360» подробно объяснила, почему для России важен мир в Нагорном Карабахе. Дело в том, что урегулировать ситуацию в НКР было необходимо для того, чтобы «конфликт не перекинулся на саму Россию».