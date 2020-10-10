Гарри и Лиза Галкины повеселились на празднике дочери Николаева

Москва, 10 октября. Лиза и Гарри Галкины посетили праздник в честь дочери Игоря Николаева. Видео с празднества опубликовал Максим Галкин у себя в Instagram stories.

8 октября дочери известного певца и композитора Игоря Николаева Веронике исполнилось 5 лет. Небольшой юбилей девочка отметила в компании отца и матери, Юлии Проскуряковой. Также на мероприятие прибыли Алла Пугачева, Максим Галкин и их дети — Лиза и Гарри.

Телеведущий поделился коротким роликом с праздника. На нем дети подбрасывают вверх мягкие кубики.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова оформили брак в 2010 году. Их дочь Вероника появилась на свет в 2015 году. Также у композитора есть старшая дочь Юлия. Она родилась в первом браке Николаева с одноклассницей Еленой Кудряшовой. Отмечается, что старшая дочь хорошо ладит с Проскуряковой.

Ранее Максим Галкин опубликовал ролик, где играет с дочерью Лизой в массажный салон. Лиза предложила папе несколько процедур — аппаратную технику для головы, а затем ручной массаж шеи. Юморист в ходе процедуры листал журнал, а дочь заботливо спрашивала у него о самочувствии. Процесс игры сняла на видео супруга Галкина, певица Алла Пугачева. Фанаты осыпали звездную семью комплиментами и обратили внимание на собаку, упорно старавшуюся привлечь внимание юмориста на протяжении всего массажа.