Минтруд прорабатывает вопрос увеличения выплат работающим пенсионерам

Москва, 10 октября. В Минтруде РФ рассматривают варианты увеличения пенсионного обеспечения пожилых граждан, продолжающих работать. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Министерстве труда и социального развития пояснили, что решением данного вопроса занимаются «все заинтересованные стороны». Таким образом, работающим пенсионерам в России могут повысить выплаты.

«Все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров сейчас прорабатываются. В этом процессе задействованы все заинтересованные стороны», — добавили в министерстве.

Ранее первый заместитель главы фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что партия направила в Правительство РФ предложение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Он пояснил, что члены «Единой России» уже обсудили свою инициативу с Пенсионным фондом РФ и Минтрудом.

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал главу партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, который поднял тему справедливой индексации пенсий. Как заметил Миронов, глава государства поручил подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Ura.ru сообщил, что есть несколько условий для индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, для реализации этого государство может увеличить налоги в стране, выделить деньги из резерва или взять их в долг.