Названы самые типичные ошибки при приготовлении курицы

Москва, 10 октября. Мясо, птицу и рыбу не рекомендуется мыть перед приготовлением, потому что бактерии, которых полно на их поверхности, будут разнесены по всей кухне вместе с каплями воды. Об этом говорится в статье издания Baltijas Balss, посвященной десяти наиболее распространенным ошибкам при приготовлении курицы.

В статье говорится, что птицу не нужно мыть, а просто промокнуть ее бумажным полотенцем. Авторы также не рекомендуют класть ее на сковородку, потому что она может прилипнуть к ее поверхности. Если вы собрались варить бульон, то курицу не следует покупать в магазине, вместо этого нужно использовать домашнюю птицу. Одна из самых распространенных ошибок заключается в том, что при варке не сливают первый бульон.

«Так вы избавитесь от всех бактерий, которые раньше пытались смыть, а заодно от следовых остатков антибиотиков и прочих возможных «химических» примесей в мясе», — утверждается в материале.

Кроме того, еще одной самой типичной ошибкой является недостаточная прожарка мяса. Подчеркивается, что курица готовится очень быстро, однако если торопиться, то существует вероятность подхватить сальмонеллу.

Специалисты также не советуют покупать замороженную курицу, потому что после размораживания мясо теряет в сочности и вкусе. Также не следует размораживать курицу в СВЧ-печи.

«Размораживать курицу в горячей воде тоже не стоит — так на ее поверхности ускоренно начинают плодиться бактерии. Лучше всего положить птицу в миску и залить холодной водой», — говорится в материале автор.

Подчеркивается, что нельзя готовить мясо сразу после того, как вы достали его из холодильника. Продукт необходимо оставить на столе хотя бы на полчаса.

«Варить мясо или птицу можно только в холодной воде — они должны согреваться одновременно», — отмечают авторы.

Следует также избегать повторной заморозки курицы. После того, как она снова оттает, ее вкус будет напоминать картон.