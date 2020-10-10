Трамп позволил себе матерные выражения в прямом эфире

Вашингтон, 10 октября. Президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show.

Трамп обсуждал поддержку Ираном террористических организаций и пригрозил правительству страны.

«Если вы будете ***** (обманывать) нас, если вы сделаете нам что-то плохое, то мы сделаем с вами то, чего никогда раньше не делали», — заявил президент.

Отметим, что Трамп нарушил закон Федеральной комиссии по связи США, запрещающий употреблять нецензурную брань в дневное эфирное время, так как среди аудитории могут оказаться дети. В прямом эфире мат Трампа, само собой, не смогли зацензурить, но сделали это после. В официальной стенограмме разговора нецензурная брань осталась.

В 2018 году Америка восстановила санкции против Ирана и вышла из Совместного всеобъемлющего плана действий, ограничивающего ядерные наработки Тегерана. Так Вашингтон ответил на «экспорт насилия, террора и беспорядка».

Ранее Дональд Трамп заявил, что его российскому коллеге Владимиру Путину «было бы гораздо проще иметь дело» с Джозефом Байденом, однако глава Белого дома уверен, что он «может поладить» с Путиным. При этом президент США добавил, что ему нравится канцлер Германии Ангела Меркель, поскольку та «умна».