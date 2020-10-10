Гинцбург рассказал, стоит ли носить маску после вакцинации от коронавируса

Москва, 10 октября. Отказаться от ношения маски после вакцинации от коронавируса можно лишь спустя три недели после того, как будет введен второй компонент препарата и определен уровень антител. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», — говорит ученый.

Гинцбург подчеркивает, что если уровень антител высокий, то маску носить необязательно, однако если он низкий — средства защиты необходимы.

Министерство здравоохранения РФ в августе зарегистрировало первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную Центром им. Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Она предусматривает введение двух компонентов препарата с промежутком в 21 день.

Первые добровольцы были привиты 9 сентября. В общей сложности в клинических исследованиях вакцины примут участие 40 тыс. желающих.

Ранее депутат Госдумы Николай Говорин отмечал, что российская система здравоохранения справляется с новым всплеском заболеваемости коронавирусом. По его словам, Россия выйдет на плато второй волны заболеваемости коронавирусом в ноябре.