Американцы восхищены полетом российского пилота Су-57 без защитного купола

Москва, 10 октября. Полет российского истребителя пятого поколения Су-57 восхитил американцев. Восторженный обзор опубликовало издание Popular Mechanics.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео, куда попали уникальные кадры полета Су-57, известного в НАТО как «Преступник». Пилот истребителя управлял самолетом без купола кабины, защищающей от непогоды. Это и восхитило американцев.

Иностранные обозреватели отметили, что летчик, скорее всего, носит плотный костюм для защиты. Кроме того, американцы оценили сам полет.

«Пилот Су-57 очень четко летает без своего защитного купола, который должен защищать его от ветра и резких перепадов температур при скоростном, высотном полете, а также от дождя и ненастья», — отметили специалисты.

Обозреватели напомнили, что Су-57 — первый истребитель России пятого поколения, который имеет уменьшенное радиолокационное сечение с лобовой и боковой сторон.

Ранее американские журналисты испугались «российской угрозы» для авианосцев США. Стелс-истребители нового поколения из России и КНР представляют потенциальную угрозу для авианосцев США, американских «невидимок» F-22 для их защиты может оказаться недостаточно, считает иностранный обозреватель.