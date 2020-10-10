Ученые обнаружили особенность, которая выдает мужей-изменщиков

Пекин, 10 октября. Ученые из Юго-Западного Университета Китая обнаружили особенность, которая выдает мужей-изменщиков с высоким уровнем тестостерона. Об этом сообщает Personality and Individual Differences.

Авторы исследования записали голоса 128 женщин и 88 мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, после чего испытуемые прошли опрос на тему отношения к изменам. На момент участия в исследования все добровольцы были здоровы и не курили.

Записи их голосов ученые проанализировали на предмет тонов и частот, которые зависят от биохимических и физиологических факторов, в том числе уровня тестостерона и формы гортани.

В результате выяснилось, что более низкий тембр мужского голоса привлекателен для женщин, так как эта черта связана с высоким уровнем тестостерона. Подсознательно женщины оценивают бас, как признак более вероятного здорового потомства от такого партнера.

Однако мужчины с более высоким уровнем тестостерона также меньше заботятся об отношениях, не испытывают угрызений совести из-за неверности и чаще изменяют.

У принимавших участие в исследовании женщин подобной зависимости не наблюдалось. При этом участницы эксперимента также считали низкий голос индикатором склонности мужчины к изменам.

По мнению ученых, тестостерон «является ключевым фактором верности». Авторы исследования отмечают, что люди с низким уровнем тестостерона сильнее эмоционально вовлекаются в отношения и могут лучше понимать чужие эмоции.

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