Евгений Миронов рассказал, как ему удалось победить туберкулез кости

Москва, 10 октября. Актер Евгений Миронов рассказал, что тяжело болел в детстве. Он поделился историей в интервью YouTube-каналу «ещенепознер».

Миронов поведал, что в дошкольном возрасте мог передвигаться только на костылях. Его родители хотели оформлять инвалидность, но так и не успели это сделать.

«Мне было шесть лет, у меня обнаружили туберкулез кости. Я находился в Евпатории и целый год был оторван от семьи. Тогда было непонятно до конца, смогу ли я ходить или останусь хромым инвалидом. Приехала мама, был консилиум врачей. Она не знала, что они решат... Я помню, как она поворачивает голову, а я иду без костылей и знаю, что утром мы улетаем в Москву домой. Это было такое счастье!» — вспомнил актер.

До этого медики советовали Миронову постоянно лежать, но родители его отправили в санаторий Евпатории, так как не хотели мириться с болезнью. Там его и поставили на ноги в прямом смысле.

«Меня лечили грязью, ультрафиолетом. Но мне там было очень плохо, потому что я такой маменькин сынок», — рассказал Миронов.

В конце апреля Миронов сдал два отрицательных теста на коронавирус, после чего самоизолировался на своей даче. Он работал над новыми постановками в театре и общался с коллегами по видеосвязи.