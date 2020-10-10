Дочь Харламова высмеяла лишний вес отца с помощью придуманной пословицы

Москва, 10 октября. Шоумен Гарик Харламов рассказал о креативном мышлении дочери Насти. Видео необычного диалога с девочкой юморист опубликовал в Instagram.

После расставания с актрисой Кристиной Асмус Харламов проводит все свободное время с дочерью. В этом году девочка пошла в первый класс, но школьников перевели на удаленное обучение. Затишье образовалось и в шоу-бизнесе, поэтому папа и дочка не упускают возможности пообщаться.

На новом видео звездный отец сделал Насте назидательное замечание о том, что «сделал дело, гуляй смело». Дочка быстро нашла достойный ответ, высмеяв лишний вес отца с помощью придуманной пословицы.

«Сколько папу не корми, он все равно на кухню смотрит», — заявила Анастасия.

«Ну вот и креативное мышление подошло», — написал под видео Харламов.

Поклонники живо отреагировали на публикацию, за сутки видео набрало более 1,9 млн просмотров.

«А-ха-ха, такая копия мамы и папы», «Папина дочь», «Ну, актриса, конечно. Гены. Хорошо отыгрывает постановку, уже в таком-то возрасте. Молодец», «Чудесная девочка. Прелесть. Мамина и папина», — комментировали видео поклонники.

Ранее Харламов показал, как изменился после расставания с Асмус. Шоумен решил взяться за свой внешний вид и сильно похудел.

Друзья и коллеги заметили положительные изменения во внешнем виде Гарика и не устают делать ему комплименты, намекая на то, что пока разрыв с Асмус позитивно отражается на жизни юмориста.