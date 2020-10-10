Юрист объяснил, в каких случаях россиянам грозит отключение «коммуналки»

Москва, 10 октября. Компаниям и физлицам могут приостановить предоставление коммунальных услуг по ряду причин: угроза жизни и здоровью граждан, наличие задолженности, нарушение эксплуатации оборудования. Об этом в беседе с РИА Недвижимость рассказал юрист Артем Коростелев.

Эксперт отмечает, что сейчас коммунальные услуги могут отключать и собственникам помещений в многоквартирных домах, так и владельцам домовладений.

«Доступ к коммунальным услугам может ограничиваться или приостанавливаться при условии предварительного уведомления об этом потребителя (плательщика) в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги», — говорит Коростелев.

Также он добавил, что отключить «коммуналку» могут при планово-профилактическом ремонте. Однако в таком случае собственник должен получить письменное уведомление за 10 дней до начала работ. При этом доступ к коммунальным услугам может быть ограничен без предварительного уведомления плательщика при возникновении угрозы аварийной ситуации в сетях инженерно-технического обеспечения. Обычно такое происходит в условиях ЧС.

Ранее россиянам назвали простые способы сэкономить на жилищно-коммунальных услугах. Отмечается, что стоит исключить из единого платежного документа плату за радиоточку и коллективную антенну, если телевизор работает через Интернет. Отказ от этих услуг позволит экономить свыше 300 рублей ежемесячно.