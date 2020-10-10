Опубликованы кадры учений российских летчиков в стратосфере

Москва, 10 октября. Российские летчики Тихоокеанского флота провели учения по перехвату условного нарушителя в стратосфере, передает телеканал «Звезда».

Во время учений летчики оттачивали навыки пилотирования, необходимые для боевого дежурства при противовоздушной обороне. В роли условного нарушителя выступил истребитель МиГ-31. На сверхзвуковой скорости он проник на воздушную границу России, где его стал перехватывать другой МиГ-31.

Экипажу защитника предстояло найти противника без привлечения вспомогательных наземных сил ПВО. После обнаружения истребитель провел электронные пуски ракет по нарушителю и условно уничтожил его.

Ранее в Оренбургской области успешно прошли испытания новых БМП-2М. Согласно легенде учений, противник планировал атаковать с помощью легкой бронетехники и живой силы. Их обнаружили беспилотники.