Половине школьников грозит ухудшение зрения из-за новой волны коронавируса

Москва, 10 октября. Врач-офтальмолог считает, что у половины школьников может ухудшиться зрение из-за второй волны COVID-19, передает News.ru со ссылкой на члена Европейской ассоциации детских офтальмологов Игоря Азнауряна.

Ухудшение будет связано с тем, что школьники во время удаленного обучения будут много времени проводить за компьютерами.

Специалист считает, что на ситуацию особо влияет наследственность. Поэтому стоит обратить внимание на то, сколько ребенок проводит времени за компьютером и как близко сидит к монитору. Расстояние от экрана должно составлять 30–40 сантиметров.

«В противном случае зрение у него может упасть даже за один-два месяца частого и длительного использования компьютера», — рассказал Азнаурян.

Эксперт отметил, что школьник не должен заниматься лежа. Лучше все-таки использовать компьютер, а не смартфон или планшет, так как у ПК лучше разрешение и больше диагональ.

Ранее эпидемиолог перечислила еду, от которой нужно отказаться во время пандемии. Специалист не советует есть консервы, жареную еду и фастфуд. Врач призвала больше потреблять витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и зелени. Эксперт посоветовала больше есть рыбу, морепродукты, молочные продукты и птицу. Также необходимо пить больше жидкости.