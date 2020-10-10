Юлия Норкина не дожила четыре месяца до рождения внучки

Москва, 10 октября. Телеведущий Андрей Норкин сообщил о пополнении в семье, его супруга Юлия не дожила до рождения внучки четыре месяца. Новостью он поделился в соцсети Instagram.

«А вот и внучка родилась», — поделился эмоциями Андрей.

Норкин стал дедушкой уже во второй раз. В 2019 у Александры родился сын Дмитрий. В этот раз беременность проходила тяжело, будучи в положении женщина лишилась матери. Тем не менее сейчас мама и ребенок чувствуют себя нормально.

Поклонники поспешили поздравить Норкина с радостным событием.

«Поздравляю с рождением внучки! Пусть растет счастливой, умной, здоровой», «Человек пришел в наш мир! Пусть он будет для малышки светлым, добрым, радостным», «Какие прекрасные новости»; «От всей души поздравляем!!! Здоровья маме и малышке!», — комментировали публикацию подписчики Норкина.

Ранее Норкин опубликовал видео с танцующим внуком, растрогав тем самым подписчиков. На опубликованном видеоролике ребенок двигается под классическую музыку. По словам телеведущего, в его семье «растет талант», и подписчики Норкина разделяют это мнение. Поклонники оставили множество комплиментов в комментариях и пожелали наследнику знаменитости счастья.

Супруга телеведущего Юлия Норкина скончалась 4 июня, однако причины ее смерти не разглашаются. Источники сообщали, что Норкина могла умереть в результате инфаркта.