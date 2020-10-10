Россиянам объяснили, как защитить смартфон от «съедающих» траффик вирусов

Москва, 10 октября. Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова объяснила, как россиянам защитить свои смартфоны от «съедающих» траффик вирусов. Интервью с экспертом публикует агентство «Прайм».

Специалист напомнила, что информацию серверам постоянно передают приложения. В то же время Боровикова отметила, что на гаджет может проникнуть вирус, повышенный расход трафика в этом случае будет опасным симптомом.

«Все вместе они потребляют не так много мегабайт трафика и в случае повышенного расхода стоит задуматься, не попал ли на смартфон зловред», — заявила специалист Роскачества.

Эксперт считает, что обнаружить вирус и выявить превышение в тратах на мобильные данные поможет лимит на использование мобильного трафика. Установить его можно в настройках смартфона.

Однако следует учитывать, что без Интернета антивирусы также работают с трудом. Чтобы оперативно предотвратить вредоносные действия, специалист Роскачества посоветовала отключить Сеть, вынуть сим-карту из телефона и через вай-фай проверить «пустой» смартфон антивирусом.

Ранее эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, как удаленно включить компьютер со смартфона. По словам специалиста, сделать это позволяет технология Wake-On-Lan (W-O-L). Еще один метод требует изменить настройки материнской платы (BIOS) таким образом, чтобы компьютер включался при возникновении напряжения, а затем включить устройство в смартрозетку.