Актер «Кадетства» рассказал, как пил и спал со взрослыми женщинами в 16 лет

Москва, 10 октября. Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов рассказал, как пользовался популярностью в юные годы. Как пишет «Собеседник», будучи 16-летним подростком он употреблял спиртные напитки и встречался со взрослыми женщинами.

Исполнитель роли Сырникова признается, что за две тысячи суточных мог кутить несколько дней.

«Заказываешь себе сразу дорогой коньяк, и все телки за баром такие: «Ни фига себе! Я реально рок-н-рольщик», — хвастается 29-летний артист на YouTube-канале Woo Doo Media.

По его словам, тогда он выдавал себя за совершеннолетнего, чтобы встречаться с женщинами гораздо старше себя.

«Гражданская жена была старше меня на 11 лет, а мне 16–17… Ребята, когда такая разница — это офигенчик!» — говорит Емельянов.

Также актер признался, что, повзрослев, все равно попадает в истории из-за алкоголя.

«Однажды накануне кутежа договорился с автоблогером прилететь к нему в Чебоксары. Потом монтаж — и я приземлился в Чебоксарах. Я реально не помню ничего. Но самое интересное, что вечером у меня в Москве был спектакль. Мне просто повезло, что есть второй состав. Из театра меня уже уволили. Сволочи, будьте вы прокляты!» — рассказывает артист.

Весной сообщалось, что Кирилл Емельянов был доставлен в полицию после нападения на врача скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения. Актер выпивал вместе со своей подругой и неожиданно потерял сознание. Прибывшим медикам удалось привести «кадета» в чувство, но тот накинулся на врачей с кулаками.