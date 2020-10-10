Хакеры могли получить доступ к системам поддержки выборов в США

Вашингтон, 10 октября. Доступ к системам компьютерной поддержки выборов в США могли получить хакеры. Об этом со ссылкой на американское Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) сообщает РИА Новости.

У агентства нет подтверждений того, что хакеры смогли воспользоваться системами поддержки выборов. Однако возможен риск для хранящейся в правительственных сетях информации о выборах.

«CISA знает о некоторых случаях, когда в результате этой деятельности имел место неразрешенный доступ к системам поддержки выборов. Тем не менее у CISA нет на данный момент данных о том, чтобы была скомпрометирована достоверность данных о выборах», — отметили в агентстве.

В CISA уточнили, что речь идет о «продвинутой постоянной угрозе» от неназванных лиц, которые воспользовались уязвимостями в аутентификационном сервисе Windows Netlogon. Хакеры в рамках одной атаки на сеть или приложение применили тактику комбинирования различных уязвимых точек, подчеркнули в агентстве.

Ранее в США отменили вторые предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа и кандидата от демократов Джо Байдена.