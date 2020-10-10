Режим ЧС введен в Красноярском крае из-за разлива нефтепродуктов в Ангару

Красноярск, 10 октября. В Кежемском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов в Ангару, передает ТАСС.

«Введен режим ЧС на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара», — сообщается в сводке регионального главка МЧС.

Отмечается, что около 500 литров топлива вылилось с баржи в Ангару. Детали инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что ученые исключили сейсмологический и техногенный фактор загрязнения воды в Камчатке, в результате которого погибли животные на восточном побережье. На данный момент специалисты склоняются к природному фактору бедствия.