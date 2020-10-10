Экс-охранник «ВИА Гры» рассказал о негативном влиянии Брежневой на Меладзе

Киев, 10 октября. Бывший охранник «ВИА Гры» рассказал о негативном влиянии певицы Веры Брежневой на ее супруга, музыкального продюсера Константина Меладзе. Об этом сообщает портал «Собеседник».

Мужчина по имени Сергей заявил, что является одним из ближайших друзей Константина Меладзе, а ранее выполнял охранные и административные функции для группы. Он отметил, что сам «привел» Брежневу в коллектив.

«Мы познакомились с ней на одном из выступлений в Днепропетровске. Стояли в очереди поклонники, хотели взять автограф, и я смотрю: стоит Вера… Я ее зазвал в гримерку, она сфотографировалась, взяла автограф у девчонок. Мы обменялись телефонами. Потом она просто ходила на все наши концерты», — рассказал мужчина.

Он отметил, что Брежнева была не простой девчонкой, ходила с охраной и встречалась с серьезным мужчиной. Когда из группы ушла Алена Винницкая, ее пригласили на кастинг.

Сергей отметил, что организовал встречу певицы с Меладзе, и она практически мгновенно попала в коллектив.

«Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали. На третий день она уже поехала на гастроли. С этого дня она со мной уже не здоровалась. Поэтому Верин характер я «вкурил» сразу», — сообщил экс-охранник группы.

По словам мужчины, именно Брежнева настояла на том, чтобы Меладзе прекратил сотрудничество с Полиной Гагариной. По мнению бывшего охранника, певица «портит самого Костю». Он также считает, что звезда ограничила доступ к продюсеру всех, кроме родственников, и «держит его в своих семейных руках».

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