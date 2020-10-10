В Китае констатировали бесполезность авианосцев США перед мощью «Циркона»

Москва, 10 октября. Обозреватели китайского издания Sohu пришли к выводу, что российская боевая система «Циркон» превратила американские авианосцы в «бессмысленные корабли». Портал «ПолитРоссия» предоставил эксклюзивный перевод материала на русский язык.

Как отмечают китайские специалисты, появление у оппонента уникальных систем вооружения способно привести к мгновенному устареванию целых глобальных стратегий. В качестве примера, они привели российскую боевую систему «Циркон».

«Россия в ограниченных финансовых условиях добивается прогресса в разработке нового концептуального оружия», — пишут авторы статьи.

Они отмечают, что гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» имеет скорость, превышающую 8 Маха. Китайские эксперты подчеркивают, что характеристики нового российского оружия являются серьезной головной болью для США, поскольку их противоракетные системы Patriot и THAAD просто не способны перехватывать столь быстрые цели.

Также они пишут, что ставка американцев на огромные авианосцы скоро перестанет себя оправдывать, ведь они стали легкой мишенью.

«Авианосцы США могут принести пользу лишь в противостоянии с небольшими странами, в масштабных конфликтах они малоэффективны», — резюмировали эксперты Sohu.

Ранее политолог Владимир Карасев в комментарии ФАН объяснил, почему российский комплекс «Циркон» не на шутку испугал США. Он обратил внимание, что в Вашингтоне уже готовится предложение по увеличению расходов на оборону в связи с успешным испытанием ракеты.