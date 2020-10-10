Откровенный разрез на платье Кожевниковой привел в экстаз ее фанатов

Москва, 10 октября. Актриса Мария Кожевникова порадовала поклонников фотографиями в платье с откровенным разрезом. Серию снимков с Международного кинофестиваля в Москве артистка опубликовала в Instagram.

Для красной ковровой дорожки Кожевникова выбрала черное платье с белыми манжетами и массивными пуговицами. Внимание пользователей привлекло откровенное декольте актрисы.

«Да, немного дерзкое платье для многодетной мамы, хотя мне кажется количество детей это еще пару козырей в моем кармане! Не так ли?! Потрясающее платье», — написала Кожевникова.

Откровенный разрез на платье привел в экстаз фанатов Кожевниковой. За несколько часов пост артистки набрал более 34,5 тыс. лайков.

«Вы очень красивая и очень стильно одеты!!! Вам очень идет, фигура у вас просто супер! Оставайтесь всегда такой же притягательной и с огоньком в глазах!», «Вы очень красивая, Мария, и в вечернем платье с прической, и в спортивном костюме без макияжа», «Какая красивая девушка! Просто обалдеть!», «Вы очень красивая, платье просто бомба» — отмечали поклонники.

Ранее Кожевникова рассказала, что в 12 лет потеряла сознание на тренировке и упала на тяжелую чугунную батарею, что привело к серьезным травмам. У будущей звезды были сломаны пальцы и выбиты передние зубы. Кожевникова отметила, что сейчас носит виниры и ей все нравится.