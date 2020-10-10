В Госдуме оценили сроки выхода России на плато по коронавирусу

Москва, 10 октября. Российская система здравоохранения справляется с новым всплеском заболеваемости коронавирусом, но число случаев заражения будет расти. Об этом в разговоре с «Парламентской газетой» рассказал заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

По его словам, сложности с госпитализацией могут возникнуть, если население и дальше будет игнорировать рекомендации эпидемиологов. Особенно Говорина тревожит, что новая волна пришлась на начало учебного года и возвращение россиян из отпусков.

«Скачки с тенденцией к увеличению могут быть и дальше, после чего мы выйдем на плато. По моим прогнозам, это произойдет ближе к ноябрю, а потом начнется спад. Но спад, скорее всего, не будет резким. А затем в феврале-марте нас может ждать новый всплеск», — заявил парламентарий.

До этого Николай Говорин в комментарии ФАН отмечал, что вакцина от коронавируса должна стать бесплатной для населения и предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Ранее доктор медицинских наук и вирусолог Анатолий Альтштейн отмечал, что Россия еще не дошла до пика второй волны коронавируса, а суточные цифры прироста заболеваемости скоро могут достигнуть новых рекордных значений. Специалист напомнил, что осенний сезон очень благоприятен для развития вирусных заболеваний.