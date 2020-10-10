Бывшая работница сферы секс-услуг баллотируется в депутаты на Украине

Киев, 10 октября. Бывшая работница сферы интимных услуг Алина Сарнацкая баллотируется в Киевский городской совет (Киевсовет) от политической партии «Демсокира». Об этом сообщает Znaj.ua.

По данным портала, 33-летняя Сарнацкая восемь лет проработала в сфере интимных услуг, куда ее толкнули «ужасное материальное положение» и безработица. Кандидату удалось бросить это занятие, и последние пять лет Сарнацкая занимается активизмом.

В том числе женщина помогает наркозависимым и вовлеченным в сферу секс-услуг девушкам. Также Сарнацкая активно борется с COVID-19. Кандидату удалось собрать деньги на дезинсекторы, маски и прочие средства индивидуальной защиты для работниц интим-сферы.

Партия «Демсокира» выступает за либерализацию оружейного законодательства, рынок земли, а также последовательную декриминализацию наркотиков, легализацию проституции и казино.

Ранее у 34 сотрудников Центральной избирательной комиссии Украины был обнаружен COVID-19, сообщает RT.

«В ЦИК подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 работника сейчас на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно», — отметили в ЦИК страны.

До местных выборов на Украине осталось чуть больше двух недель. В комиссии подчеркнули, что, учитывая сложность избирательного процесса, ЦИК продолжает работать, чтобы обеспечить подготовку и проведение выборов.