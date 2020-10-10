Отменены вторые дебаты Трампа и Байдена

Вашингтон, 10 октября. Отменены вторые предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа и кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом со ссылкой на комиссию по проведению президентских дебатов в Соединенных Штатах сообщает CNN.

Ранее комиссия сообщала, что запланированные на 15 октября вторые предвыборные дебаты пройдут в виртуальном формате. Глава государства обвинил ее в принятии односторонних решений и отказался от участия в них. В комиссии позже заявили, что не отменят виртуальный формат.

В заявлении комиссии говорится, что каждый кандидат уже «объявил альтернативные планы» на 15 октября, поэтому очевидно, что дебаты в четверг не состоятся. Однако и Трамп, и Байден согласились участвовать в дебатах 22 октября.

Ранее RT сообщило, что лечащий врач Трампа Шон Конли допустил возвращение главы государства к участию в публичных мероприятиях в субботу, 10 октября. По словам доктора, Трамп не испытывает прогрессирующих признаков вызванной коронавирусом болезни.