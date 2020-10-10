Журавко назвал условие очередного госпереворота на Украине

Москва, 10 октября. Соединенные Штаты при необходимости вполне могут снять Владимира Зеленского с поста президента Украины с помощью государственного переворота. Об этом в беседе с Nation News заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Редакция NN проводила опрос, в результате которого подавляющее большинство респондентов (67%) заявили, что Зеленского вряд ли свергнут с поста главы государства до конца года, поскольку он выгоден США и его будут держать до последнего.

Журавко назвал итоги голосования неудивительными. По его словам, украинцы устали от того, что происходит в их стране: «уничтоженная экономика и промышленность, война, пандемия коронавируса».

«Зеленский придерживается риторики экс-президента Петра Порошенко. Это, как внутренний фактор, который проявляется в поддержке нацизма и искоренении русского языка, так и внешний — агрессия в адрес России», — уточнил бывший парламентарий.

При этом он добавил, что если Штатам понадобится избавиться от Зеленского, они могут провернуть это посредством государственного переворота.

«Если Зеленский будет не нужен, США устроят государственный переворот и уберут украинского президента», — подчеркнул Журавко.

Пока же, по его словам, нет никаких предпосылок для «свержения» Зеленского, поскольку Запад устраивает его позиция.

Отметим, в последние дни тема возможного госпереворота на Украине поднимается все чаще. В частности, бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный выразил мнение, что новый Майдан неизбежен. По его словам, это станет следствием некомпетентной политики Зеленского и его команды.