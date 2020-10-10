Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Журавко назвал условие очередного госпереворота на Украине

36
0 Оставить комментарий

Журавко назвал условие очередного госпереворота на Украине

Москва, 10 октября. Соединенные Штаты при необходимости вполне могут снять Владимира Зеленского с поста президента Украины с помощью государственного переворота. Об этом в беседе с Nation News заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Редакция NN проводила опрос, в результате которого подавляющее большинство респондентов (67%) заявили, что Зеленского вряд ли свергнут с поста главы государства до конца года, поскольку он выгоден США и его будут держать до последнего.

Журавко назвал условие очередного госпереворота на Украине

Журавко назвал итоги голосования неудивительными. По его словам, украинцы устали от того, что происходит в их стране: «уничтоженная экономика и промышленность, война, пандемия коронавируса». 

«Зеленский придерживается риторики экс-президента Петра Порошенко. Это, как внутренний фактор, который проявляется в поддержке нацизма и искоренении русского языка, так и внешний — агрессия в адрес России», — уточнил бывший парламентарий. 

При этом он добавил, что если Штатам понадобится избавиться от Зеленского, они могут провернуть это посредством государственного переворота.

Журавко назвал условие очередного госпереворота на Украине

«Если Зеленский будет не нужен, США устроят государственный переворот и уберут украинского президента», — подчеркнул Журавко.

Пока же, по его словам, нет никаких предпосылок для «свержения» Зеленского, поскольку Запад устраивает его позиция.

Отметим, в последние дни тема возможного госпереворота на Украине поднимается все чаще. В частности, бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный выразил мнение, что новый Майдан неизбежен. По его словам, это станет следствием некомпетентной политики Зеленского и его команды.

Источник: Nation News
Новости партнеров