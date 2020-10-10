В квартире Легкоступовой обнаружили возможный ключ к тайне ее гибели

Москва, 10 октября. В квартире певицы Валентины Легкоступовой обнаружили возможный ключ к тайне ее гибели, его уже направили на экспертизу. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

Адвокат родных звезды Сергей Жорин считает, что певица стала жертвой убийства. По словам юриста, в квартире певицы родственники нашли завернутую в полотенце со следами крови гантель.

Юрист полагает, что с помощью этого предмета могло быть совершено преступление. Гантель зафиксировал снимавший квартиру звезды во время обысков фотограф. В настоящее время предмет отправлен на экспертизу, которая установит, присутствует ли на нем кровь Легкоступовой, и наносились ли певице увечья с помощью гантели.

Валентина Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в столичную наркологическую клинику 6 августа. Позднее Легкоступова впала в кому и была переведена в реанимацию. Медики также обнаружили у певицы черепно-мозговую травму.

Позднее Фирсов был задержан правоохранителями. Супруг певицы заявил, что Легкоступова получила травму, в результате падения в ванной, после чего два дня находилась дома, а позднее была доставлен в больницу.

Дочь звезды, Анетта Бриль опровергает утверждения Фирсова. По ее словам, именно она доставила Легкоступову и Фирсова в наркологическую клинику. При этом у матери не было травм.