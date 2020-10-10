Полина Гагарина поиграла с подтяжками бывшего бойфренда Варнавы

Москва, 10 октября. Певица Полина Гагарина в откровенном платье продемонстрировала эффектную походку и подурачилась с танцовщиком Константином Мякиньковым, бывшим возлюбленным юмористки Екатерины Варнавы, сообщает «Космополитен».

Певица предстала перед поклонниками в дерзком образе. Распущенные волосы она уложила локонами, подчеркнув лицо ярким макияжем. Молодая мама надела сверкающее короткое платье с открытой спиной на тонких бретельках. Из-за фасона откровенного платья певице пришлось отказаться от бюстгальтера.

Звезда ритмично двигалась перед камерой в сторону сцены. Завидев, что ее снимают певица показала ослепительную походку.

После небольшой паузы Гагарина продолжила веселиться. Рядом с ней оказался Мякиньков, одетый в серый костюм-двойку. Из брюк свисали блестящие подтяжки. Танцовщик стал игриво помахивать одной из них, Гагарина к нему присоединилась, заметив, что у них «подтяжки сочетаются».

На прошлой неделе Гагарина после решения о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым появилась на публике с «любимым кавалером». Однако так она в посте в Instagram назвала не нового любовника, а сына от первого брака Андрея Кислова.