День 13-й: Перемирие заключено, но Азербайджан успел сделать рывок на юге

Два дня армянская сторона предпринимала попытки контрнаступления, намереваясь к заключению перемирия вытеснить большую часть азербайджанских войск к старым границам. Однако козырь в рукаве Баку в виде резервного армейского корпуса позволил азербайджанским войскам закончить операцию с инициативой в руках.

Оперативная обстановка

После того, как погода в Нагорном Карабахе наладилась, очередное наступление со стороны Азербайджана долго себя ждать не заставило.

С утра наиболее активные бои развернулись на южном направлении и уже к вечеру президент Азербайджана Ильхам Алиев снова объявил результаты действий своих войск в Twitter, согласно которым армянская сторона потеряла контроль над знаковым городом — Гадрутом, а также еще шестью населенными пунктами (Чайлы, Гышлах, Гараджалы, Эфендиляр, Сулейманлы, Сур). МО Армении и армия обороны Арцаха это категорически опровергли, при этом видеоподтверждений ни с одной, ни с другой стороны так и не было предъявлено.

Также ни дня не обходится без артиллерийских и ракетных дуэлей — Азербайджан традиционно вел огонь по Степанакерту и Шуши, а НКР — по Мингечауру, Барде и Агджабеди.

Ереван и Степанакерт опровергают заявление Ильхама Алиева о взятии Гадрута https://t.co/AtAThQ4NOC — ACHTUNG PARTISANEN (@EuropeanFront) October 9, 2020

Однако почти на сто процентов подтвердилось появление на фронте главного стратегического резерва Азербайджана — 4-го «Бакинского» армейского корпуса. Его «засветили» в Джебраильском районе турецкие корреспонденты, когда в репортаже появились танки Т-90, бронемашины Sand Cat с пусковой установкой противотанковых ракет Spike-ER (израильского производства), MRAP Matador and Marauder, батареи 152-мм чешских САУ Dana.

Это уже точно свидетельствует о том, что Баку сегодня намеревался начать «последний и решительный бой».

Международная обстановка

Политический фронт также изобиловал событиями.

Не дожидаясь ранее анонсированных на 12 октября переговоров, министры иностранных дел Армении и Азербайджана спешно прибыли в Москву и провели более девяти часов за столом переговоров при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова.

Результатом стало объявление перемирия с 12 часов 10 октября для обмена и выноса тел, а также договоренностей по дальнейшей работе в рамках урегулирования конфликта.

???? Заявление для прессы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении pic.twitter.com/UZExRE9Knb — МИД России ???????? (@MID_RF) October 9, 2020

В то же время сообщения о том, что Армения и Азербайджан могут заключить перемирие по Нагорному Карабаху вечером 9 октября или 10 октября начали появляться с утра со ссылкой на администрацию президента Франции.

Эммануэль Макрон в течение дня провел переговоры и с Николом Пашиняном, и с Ильхамом Алиевым.

Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.



Разговор состоялся по инициативе французской стороны.https://t.co/XHGU1YjHeV — Interfax Azerbaijan (@interfaxaz) October 9, 2020

Как представляется, немаловажную роль сыграл и визит в Ереван премьер-министра РФ Михаила Мишустина в рамках межправительственного форума Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Нагорный крах: Мишустин призвал немедленно прекратить огонь в Карабахе

https://t.co/5rR8VDK6T6 — AFONASIY ELISEEV (@eafonasiy) October 9, 2020

Пыталась подлить масла в огонь и турецкая сторона. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что высший законодательный орган страны может рассмотреть вопрос об отправке турецких военных в Азербайджан на фоне конфликта в Нагорном Карабахе, в случае если третьи стороны будут вовлечены в этот конфликт, игнорируя резолюции ООН.

Разногласия Москвы и Анкары по конфликту в Нагорном Карабахе не приведут к ухудшению их отношений. Отношения России и Турции имеют историческое наследие и не раз подвергались серьезным испытаниям - Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп pic.twitter.com/9VWytikZhB — TRT на русском (@TRTRussian) October 9, 2020

Однако то, что турецкие военные и так уже в Азербайджане — непреложный факт.

Алиев в интервью CNN Arabic: истребители F-16 Турции находятся на территории Азербайджана, но "на земле" и участия в боях не принимают.

Приперли спутниковыми снимками аэродрома в Гянджа???? pic.twitter.com/Gg7wfwTyUA — Олег. Великий князь ???????? Актер, режиссер, художник (@Oleg_Ilchenko) October 9, 2020

Ильхам Алиев обратился к нации

В ходе выступления президента Азербайджана перед народом не покидало ощущение, что он подводит некие итоги «контрнаступательной» операции, отметившись громкими фразами «статус-кво по Карабаху больше нет» и «новой линии соприкосновения у Карабаха больше не будет». С большой долей вероятности к этому времени он уже заранее готовился к исходу дня.

⚡️Алиев заявил, что статус-кво по Карабаху больше не существует: Баку его изменил.



⚡️Линии соприкосновения больше нет, мы ее уничтожили - президент Азербайджана Алиев. — Nadejda Sorokina (@sornadejda53) October 9, 2020

Подводя итоги дня стоит отметить, что существовало множество объективных факторов к объявлению перемирия — это и давление крупных международных игроков, сумевших согласовать свои позиции друг с другом, и сложность проведения Азербайджаном войсковой операции против укрепленной линии обороны армии Нагорного Карабаха. Еще предстоит пристально изучить феномен (не)присутствия в Карабахе сирийских/курдских боевиков, которые добавили к традиционным боевым действиям современный фактор «гибридности». Однако так как перемирие временное, стороны в ближайшее время могут легко продолжить жечь бронетехнику и терять солдат на склонах Карабахского нагорья.

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