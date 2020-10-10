Россия призвала США прекратить «соперничество великих держав»

Нью-Йорк, 10 октября. Москва призывает США прекратить действовать в духе концепции «соперничества великих держав», говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, передает ТАСС.

«В отличие от США, Российская Федерация осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность. Мы проводим последовательный курс на сохранение мира», — зачитал заявление Ермакова в Первом комитете Генассамблеи ООН первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

Российская сторона настаивает на необходимости прекратить действовать в духе концепций «соперничества великих держав» или «мира с опорой на силу».

Ермаков подчеркнул, что РФ действует открыто, пытаясь предотвратить деградацию ситуации в сфере международной безопасности и стабильности.

Ранее в своей речи Ермаков обратил внимание на тот факт, что США, некоторые страны Запада и НАТО все чаще рассматривают космос в качестве арены боевых действий. Он назвал цинизмом позицию Вашингтона, блокирующего переговоры по юридически обязывающему соглашению по предотвращению гонки вооружений в космосе.