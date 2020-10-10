Американские журналисты испугались «российской угрозы» для авианосцев США

Вашингтон, 10 октября. Стелс-истребители нового поколения из России и КНР представляют потенциальную угрозу для авианосцев США, американских «невидимок» F-22 для их защиты может оказаться недостаточно. Об этом со ссылкой на обозревателя портала The National Interest Криса Осборна сообщает «ПолитРоссия».

«Если вся авианосная ударная группа ВМС США будет участвовать в большой войне в открытом океане, вполне возможно, что надводные корабли будут подвергаться атакам вражеских истребителей-невидимок пятого поколения», — отмечает Осборн.

Американские журналисты испугались, что гибель авианосцев может повлечь катастрофические последствия, так как восстановить их нельзя. Поэтому, в случае войны, одной из важнейших стратегических задач остается защита кораблей.

Осборн отмечает, что средства корабельной обороны США эффективны против ракетных ударов с моря, баллистических ракет и вражеских субмарин, но могут быть уязвимы для самолетов пятого поколения.

По мнению специалиста, Пентагон разработал F-35 «именно из-за этих угрожающих обстоятельств». Во время учений в Тихом океане «Доблестный щит» военные стратеги ВМС США также начали изучать идею использования для защиты надводных кораблей F-22. По мнению Осборна, такая тактика может быть эффективной, однако проблемы могут возникнуть с ее реализацией.

Истребителей-невидимок может не хватить для океанских операций. Кроме того, F-22 должен увеличить возможности по времени нахождения в воздухе и дальности полета.

«Безусловно, появление российских и китайских самолетов-невидимок пятого поколения вносит существенные коррективы в уравнение, которое рассчитывает угрозу разного вида атак на надводные корабли», – подчеркивает автор.

Ранее эксперт Андрей Красноперов отметил, что заявления китайской стороны о том, что Су-57 не отвечает требованиям пятого поколения, звучат бредово.