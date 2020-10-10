В МИД заявили о намерении РФ продлить СНВ-3 без предварительных условий

Вашингтон, 10 октября. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о намерении РФ продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без предварительных условий. Об этом со ссылкой на речь дипломата на заседании первого комитета Генассамблеи организации сообщает РИА Новости.

Полянский озвучил заявление главы делегации России, директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова.

«В отличие от США Российская Федерация осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность. Мы проводим последовательный курс на сохранение мира», — заявил Полянский.

Он призвал США прекратить продвижение опирающихся на силу «конфронтационных моделей». Дипломат отметил, что Россия принимает направленные на предотвращение деградации ситуации в сфере стабильности и безопасности меры, продвигает политико-дипломатические инициативы, действует открыто и последовательно.

Также Полянский заявил, что Москва готова продлить договор СНВ-3 без предусловий, и призвал американскую сторону сделать это без искусственных затяжек.

Постпред США на конференции по разоружению Роберт Вуд на заседании первого комитета ГА ООН призвал Россию и Китай приступить к переговорам о контроле над вооружениями без промедления.

Американский дипломат также предупредил, что Вашингтон готов предпринять необходимые для защиты национальных интересов шаги, если сдержать наращивание ядерного потенциала РФ и КНР не поможет ООН.

Ранее продлить на пять лет действие СНВ-3 Россию и США призвал генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает RT.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений прекращает действие в конце 2021 года. Москва регулярно заявляет о необходимости продления договора. Однако Вашингтон настаивает на присоединении Китая к данному договор. Кроме того, США требуют включить в документ ряд вооружений, которые ранее не входили в соглашение.