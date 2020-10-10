При Обаме разрабатывали «российскую фальшивку» для атаки на Трампа

Вашингтон, 10 октября. Администрация Барака Обамы активно разрабатывала теорию о сговоре Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. Как сообщил РИА Новости юрист, партнер юридической фирмы Marks & Sokolov и бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс, это доказывают рассекреченные документы американского разведсообщества.

Маркс напомнил, что ранее директор национальной разведки США Джон Рэтклифф рассекретил документы, в которых, в частности, содержались записи экс-главы ЦРУ при Бараке Обаме Джона Бреннана.

«Они показали, что ЦРУ к сентябрю 2016 года получило разведывательную информацию о том, что тогдашний кандидат в президенты Хиллари Клинтон… пыталась создать ложную историю о том, что штаб Трамп сговаривался с Россией», — рассказал экс-сенатор.

Он уточнил, что данные поступили, «сразу перед тем, как ФБР Обамы начало использовать фальшивое «досье Стила», за которое заплатил штаб Клинтон и Национальный комитет Демократической партии, чтобы получить секретные ордера на проведение слежки за членами штаба Трампа».

«Эти откровения еще больше подтверждают, что администрация Обамы участвовала в разработке «российской фальшивки», чтобы атаковать Трампа», — заявил Маркс.

В минувший вторник Рэтклифф по указанию Трампа рассекретил материалы о возможных планах экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон обвинить Трампа в сговоре с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. Это были «рукописные заметки» Бреннана.

Заметки были сделаны после того, как перед выборами Бреннан представил Обаме материалы, которые сообщали о намерении Клинтон «очернить» Трампа с помощью «раздувания сандала вокруг утверждений о вмешательстве российской спецслужбы».

После выборов 2016 года в США было организованно расследование, целью которого было доказать «сговор» Трампа с Россией. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера длилось почти два года и стоило федеральному бюджету США 30 млн долларов. Дело закончилось полным провалом: Мюллеру не удалось найти никаких следов координации Трампа и Москвы.

В апреле президент России Владимир Путин, комментируя предварительные итоги расследования, назвал их абсолютно предсказуемыми. Глава государства в очередной раз подчеркнул, что «Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США».