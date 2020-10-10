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При Обаме разрабатывали «российскую фальшивку» для атаки на Трампа

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При Обаме разрабатывали «российскую фальшивку» для атаки на Трампа

Вашингтон, 10 октября. Администрация Барака Обамы активно разрабатывала теорию о сговоре Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. Как сообщил РИА Новости юрист, партнер юридической фирмы Marks & Sokolov и бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс, это доказывают рассекреченные документы американского разведсообщества.

Маркс напомнил, что ранее директор национальной разведки США Джон Рэтклифф рассекретил документы, в которых, в частности, содержались записи экс-главы ЦРУ при Бараке Обаме Джона Бреннана. 

«Они показали, что ЦРУ к сентябрю 2016 года получило разведывательную информацию о том, что тогдашний кандидат в президенты Хиллари Клинтон… пыталась создать ложную историю о том, что штаб Трамп сговаривался с Россией», — рассказал экс-сенатор. 

При Обаме разрабатывали «российскую фальшивку» для атаки на Трампа

Он уточнил, что данные поступили, «сразу перед тем, как ФБР Обамы начало использовать фальшивое «досье Стила», за которое заплатил штаб Клинтон и Национальный комитет Демократической партии, чтобы получить секретные ордера на проведение слежки за членами штаба Трампа».

«Эти откровения еще больше подтверждают, что администрация Обамы участвовала в разработке «российской фальшивки», чтобы атаковать Трампа», — заявил Маркс.

В минувший вторник Рэтклифф по указанию Трампа рассекретил материалы о возможных планах экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон обвинить Трампа в сговоре с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. Это были «рукописные заметки» Бреннана.

При Обаме разрабатывали «российскую фальшивку» для атаки на Трампа

Заметки были сделаны после того, как перед выборами Бреннан представил Обаме материалы, которые сообщали о намерении Клинтон «очернить» Трампа с помощью «раздувания сандала вокруг утверждений о вмешательстве российской спецслужбы».

После выборов 2016 года в США было организованно расследование, целью которого было доказать «сговор» Трампа с Россией. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера длилось почти два года и стоило федеральному бюджету США 30 млн долларов. Дело закончилось полным провалом: Мюллеру не удалось найти никаких следов координации Трампа и Москвы.

В апреле президент России Владимир Путин, комментируя предварительные итоги расследования, назвал их абсолютно предсказуемыми. Глава государства в очередной раз подчеркнул, что «Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США».

Источник: РИА Новости
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