Центральную Россию ожидает похолодание на следующей неделе

Москва, 10 октября. Жителей центра Европейской России ожидает похолодание во второй половине следующей недели. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, тепло пока сохраняется, однако ситуация изменится на следующей неделе.

«Можно сказать, что до конца выходных и в начале следующей недели мы (центр Европейской России) будем находиться под влиянием антициклона», — говорит Макарова.

Она отмечает, что антициклон будет смещаться на юго-восток. В западных районах Европейской России все большее влияние будут приобретать циклоны и их атмосферные фронты. При этом в Москве ожидается теплая погода, которая превышает норму на пять градусов.

До этого синоптики обещали в столичном регионе «золотую осень» на следующей неделе. Согласно их прогнозу, теплые дни с безоблачной погодой и температурой до 20 градусов будут продолжаться всю неделю.