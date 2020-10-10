Россия в ООН осудила США за «циничную» милитаризацию космоса

Нью-Йорк, 10 октября. США и НАТО все чаще рассматривают космос в качестве арены боевых действий, говорится в выступлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, передает ТАСС.

«Крайне деструктивную роль играет деятельность, нацеленная на доминирование, военное превосходство вплоть до тотального господства в космосе», — зачитал заявление Ермакова первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский в Первом комитете Генассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что США, некоторые другие западные страны и НАТО рассматривают космос «в качестве арены ведения боевых действий, в том числе наступательного характера». При этом Вашингтон блокирует переговоры по юридически обязывающему соглашению по предотвращению гонки вооружений в космосе. Однако притязания на космическое пространство США позиционируют «как якобы соответствующие международному праву». По мнению Ермакова, такая позиция является цинизмом.

«Для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве необходимо заключить соответствующее юридически обязывающее соглашение с участием всех космически значимых государств», — подчеркнул дипломат.

Отметим, США в прошлом году создали Космические войска, которые президент Дональд Трамп назвал одним из достижений своего президентства, передавал RT. По его словам, появление этого вида вооруженных сил позволяет не допустить господства России и Китая в орбитальном пространстве. При этом сами США периодически выступают с обвинениями в адрес РФ и КНР в милитаризации космоса. Эксперты полагают, что подобная риторика — своеобразное прикрытие для размещения в космосе американского ударного вооружения.